Amasya\'da Uçurumdan Düşen Kişi Cep Telefonuyla Kurtarıldı

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Amasya'da ormanlık alanda uçurumdan düşerek mahsur kalan bir kişi, cep telefonuyla iletişime geçtiği 112 ekipleriyle yaptığı görüşmesi sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bağlı Yağcıabdal köyü Erikli mezrasında su deposuna doğru giden Hasan Canikli (68), dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Hareket edemeyen Canikli, cep telefonuyla 112 acil hattını aradı. Durumunu bildirip yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiyesi, AFAD, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle aralıklarla telefon görüşmesi yapan yaralı adama yaklaşık 1 saatte ulaşıldı. Engebeli arazide halat bağlanan sedyeyle taşınarak getirildiği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AMASYA