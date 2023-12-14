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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Amasya'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddiasıyla 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyona 44 personel ve 1 uyuşturucu madde arama köpeği katılıyor.

Amasya\'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
14.12.2023 - 10:28,
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Amasya'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddiasıyla 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddiasıyla 15 şüpheliye yönelik 2 mahalle ve 6 köyde saat 10.00'dan itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldığı bildirildi.

'Duman 05' operasyonuna 44 personel ve 1 uyuşturucu madde arama köpeği katılıyor. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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