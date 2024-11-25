Amasya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Amasya'da polisin düzenlediği operasyonda 494,65 gram bonzai ham maddesi, 9,31 gram esrar ve 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin batı illerinden Karadeniz illerine uyuşturucu madde sevk eden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşhacıköy ilçesinde hedef 2 araç ve içerisinde bulunan şüpheliler M.Ö., M.A. ve Ş.K.'nın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 494,65 gram bonzai ham maddesi, 9,31 gram esrar ve 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

"Bu miktar ilimizde ele geçen en yüksek uyuşturucu miktarıdır"

Amasya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ele geçirilen bonzai ham maddesinden 49 kilo 465 gram bonzai imal edilebildiği, bu miktarın güncel piyasa değerinin ise 61 milyon 831 bin 250 TL olduğu anlaşılmıştır. Bu miktar ilimizde ele geçen en yüksek uyuşturucu miktarıdır" ifadelerine yer verildi. - AMASYA