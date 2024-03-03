Amasya'da yağışlı yolda kontrolden çıkan tır, yağmur suyu kanalına daldı. Dorse kısmındaki plastik ham maddesi dolu çuvallar yola savruldu.
Edinilen bilgiye göre, Cemal Karakaya yönetimindeki 68 KF 378 plakalı tır, Kayabaşı köyü mevkiinde yağışlı yolda kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada tırın dorsesinde yüklü plastik ham maddesi dolu çuvallar yola savruldu.
Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, karayolları ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanındaki kişinin tırdan yaralanmadan çıkartıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, trafik yolun tek şeridinden kontrollü şekilde sağlanıyor. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da yağışlı yolda kontrolden çıkan tır, yağmur suyu kanalına daldı - Son Dakika
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Şehir Hastanesi inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda lastikleri patlayan bir tır, bariyerlere çarparak su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Uşak'ın Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli ise polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Adana merkezli 20 ilde yapılan 'Sibergöz-23' operasyonunda dolandırıcılık yaparak 30 milyar TL kazandığı öne sürülen 146 şüpheliden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında ise 30 milyar TL hacminde işlem yapıldığı belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?