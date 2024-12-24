Amasya\'da Yangın: Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı

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Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı: Çarpışma anı kamerada

AMASYA - Amasya'da kavşakta çarpışan 2 otomobilden birinde yangın çıktı. Yanmaya başlayan araçta sıkışan sürücüyü çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yağmur köyü kavşağında meydana gelen kazada Ege Çınar Ç. yönetimindeki 05 ADC 197 plakalı otomobil ile Osman Balcı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Ege Çınar Ç.nin kullandığı otomobilin yakıt tankı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede yayıldı. Araçtaki Öykü Sıla K. kendi imkanıyla dışarı çıktı. Yanmakta olan araçta sıkışan sürücüyü ise çevreden gelerek yardımlarına yetişen vatandaşlar dışarı çıkartıp kurtardı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobili saran alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.