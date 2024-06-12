Amasya'da yaya geçidinden geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

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Amasya'da yaya geçidinden geçmek isteyen yayaya yol vermek için yavaşlayan tıra peşinden gelen otomobil çarptı. Otomobilde yaralanan bir kişi kazanın önünde yaşandığı Özel Kolmed Hastanesi'nin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cevat Gül idaresindeki 59 AIT 105 plakalı tır, seyir halindeyken Alparslan Türkeş Caddesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan bir yayaya yol vermek için yavaşladı. Bunun üzerine peşinden gelen Hasan Korkmaz'ın kullandığı 05 FP 648 plakalı otomobil tır çarptı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Emel Kokmaz yaralandı. Korkmaz, kazanın önünde yaşandığı Özel Kolmed Hastanesinden gelen ambulansla hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA