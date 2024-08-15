Amatör balerin Ukrayna'ya destek için yaptığı bağış nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Amatör balerin Ukrayna'ya destek için yaptığı bağış nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rusya, Ukrayna'ya destek için bir yardım kuruluşuna 51 dolar bağışlayan amatör balerin Ksenia Karelina'yı vatana ihanet suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

15.08.2024 13:59
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Rusya, Ukrayna'ya destek için bir yardım kuruluşuna 51 dolar bağışlayan amatör balerin Ksenia Karelina'yı vatana ihanet suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ABD ve Rusya vatandaşlığı bulunan amatör balerin Ksenia Karelina'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ilk gün olan 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya destek için bir yardım kuruluşuna yaptığı 51 dolar bağış özgürlüğüne mal oldu. ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan ve 2021 yılında ABD vatandaşlığını alan Karelina, geçtiğimiz Şubat ayında aile ziyareti için geldiği Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta hakim karşısına çıkan 33 yaşındaki Karelina için 15 yıl hapis cezası talep edildi. Amatör balerini "vatana ihanetten" suçlu bulan Yekaterinburg'daki mahkeme, Karelina'yı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karelina'nın bağış yaptığı kuruluşun Ukrayna'ya tıbbi destek malzemeleri, ekipman, silah ve mühimmat alınması için para topladığını iddia ederken söz konusu kuruluş FSB'nin iddialarını kabul etmedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amatör balerin Ukrayna'ya destek için yaptığı bağış nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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