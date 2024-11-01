Ambulans Kazası: 7 Yaralı

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Keşan İlçe Devlet Hastanesi'nden aldığı hastanın Edirne'ye sevkini sağlayan ambulans, kaza yaptı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı. Edirne'nin Keşan ilçesinden aldığı hastayı Edirne il merkezinde bulunan hastaneye sevk etmek üzere yola çıkan ambulans, Uzunköprü ilçesinde kaza yaptı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi karşısında bulunan kavşakta, kontrolsüz bir şekilde çıkış yapmaya çalışan 59 AGJ 763 plakalı Opel Astra marka araca çarpan ambulans, çarpmanın etkisiyle savrularak orta refüje çıkıp yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

T.G.'nin kullandığı 22 ABR 458 plakalı ambulans, Uzunköprü Çöpköy Kavşağı'nda O.K.'nin idaresindeki 59 AGJ 763 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü, sağlık personelleri G.Y., M.E., hasta yakını A.S. ve hasta M.S. ile otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan A.O.K. yaralandı.

Hafif şekilde yaralanan 3 sağlık personeli ve 4 vatandaşın ambulanslarla Uzunköprü ve Edirne Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - EDİRNE