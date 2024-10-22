Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Ceza

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İstanbul'da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 390 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, geçtiğimiz günlerde 34 RL 0307 plakalı araç sürücüsünün ambulansa yol vermediği tespit edildi. Ekipler tarafından kimliği belirlenen S.A.'ya, "geçiş üstünlüğe sahip araçlara geçiş hakkı vermemek" ve "saygısızca araç kullanmak" ihlalleri nedeniyle toplamda bin 390 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL