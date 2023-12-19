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Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına operasyon - Son Dakika
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Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği Dangal'ın da katıldığı operasyonda valize saklanmış 9 kilogram 14 gram skunk esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.

Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına operasyon
19.12.2023 - 20:20,  Güncelleme: 20:21
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Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına nefes kesen operasyon kamerada

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Narkotik köpeği Dangal'ın da katıldığı operasyonda ambulansın içinde valizle taşınan uyuşturucular böyle bulundu

Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir Emniyet Müdürlüğü son yılların en ilginç uyuşturucu operasyonuna imza attı. Tepe lambası yanan ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi, narkotik polisinin nefes kesen operasyonuyla gözaltına alındı. Narkotik köpeği Dangal ise ambulansın içinde valize zulalanmış uyuşturucuları kısa sürede bulmayı başardı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle bir süredir takip ettikleri kişilerin sevkiyat yapacağı bilgisine ulaştı. Zanlıların dikkat çekmemek için ambulans kiraladıkları ve uyuşturucuları bu şekilde taşıdıkları belirlendi. Bunun üzerine ambulans takibe alınarak İstanbul İzmir otobanında operasyon başlatıldı.

Tepe lambaları yanmış vaziyette seyreden hasta nakil ambulansı ekiplerce durduruldu. Narkotik köpeği Dangal'ın da katıldığı operasyonda valize saklanmış 9 kilogram 14 gram skunk esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi.

Özel bir sağlık şirketinin çalışanı 3 kişi gözaltına alınırken, zanlıların sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ambulansla ilgili de idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Narkotik, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına operasyon - Son Dakika


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