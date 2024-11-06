Amca Çocukları Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika
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Amca Çocukları Arasında Kanlı Kavga

Gaziantep'te kız isteme yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.11.2024 23:50
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Amca çocuklarının kavgasında ölen 2 kardeş defnedildi

Olayla ilgili 2 şahıs adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te amca çocukları arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi defnedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocuğu kuzenler arasında kız alıp meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan Mehmet ve Eyüp Keren isimli şahıs hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

2 kardeş defnedildi, olayın telefondaki tartışma sonrası yaşandığı ortaya çıktı

Olayda hayatını kaybeden Mehmet ve Eyüp Keren'in cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemler ve Asri Mezarlık Şireci Camii'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Ölenlerden Eyüp Keren'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Öte yandan olayın telefondaki tartışma sonrası tarafların konuşmak için bir araya geldiği esnada yaşandığı ortaya çıktı.

Yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi

Olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, A.K. ve H.K. isimli 2 zanlıyı gözaltına aldığı ve zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Politika, 3-sayfa, Çocuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amca Çocukları Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika

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