Manhattan'da Cam Korkuluğuna Sıkışan Kadın Polis Tarafından Kurtarıldı

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Amerika Birleşik Devletleri Manhattan'da, 54 katlı bir binanın çatısından atlamak isterken cam korkuluğu sıkışan kadın, polis tarafından kurtarıldı. Dramatik kurtarma anı, East 29th Street'teki bir gökdelende Çarşamba günü gerçekleşti.

Olay yerine ulaşan NYPD Acil Servis Birimi (ESU) üyeleri, cam korkuluk arasına kafası sıkışan ve vücudunun bir kısmı aşağı doğru sarkan kadını kurtaramayınca, iple sarkan iki polis, kadını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Kurtarma operasyonu, vücut kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, saat 3:10 sularında, 54 katlı binanın kenarından atlamak üzere olan bir kadın hakkında ihbar aldı. NYPD'nin yayınladığı videoda, ESU üyelerinden en az ikisinin, yedi fit yükseklikteki bariyerlerin küçük bir açıklığından kadının sol kolunu tuttuğu görülüyor. Videoda, bir polis memurunun ip ile bağlı olarak cam duvarın üzerinden atladığı ve zaten kenarda kadına yardım eden başka bir ESU üyesine katıldığı anlar yer alıyor.

İki ESU dedektifi, kadını cam duvarın üzerinden kaldırırken, diğer tarafta bekleyen polisler kadını güvenle yakalamaya hazır bekliyordu. Kurtarma görevlilerinden biri kadına, "İyi olacaksın," diyerek sakinleştirmeye çalıştı . Kadın daha sonra yetkililer tarafından Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldı.