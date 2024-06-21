Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bakım hemşiresi, ağrı kesici ilaçları su ile değiştirip 16 hastanın ölümüne sebep olmakla suçlanıyor - Son Dakika
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bakım hemşiresi, ağrı kesici ilaçları su ile değiştirip 16 hastanın ölümüne sebep olmakla suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri\'nde yoğun bakım hemşiresi, ağrı kesici ilaçları su ile değiştirip 16 hastanın ölümüne sebep olmakla suçlanıyor

Oregon'da bir yoğun bakım hemşiresi olan Dani Marie Schofield, hastalar için ayrılan sıvı fentanil ağrı kesici ilaçları çalarak musluk suyu ile değiştirdiği ve satmak için sakladığı iddiasıyla 44 ağır saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. Schofield, hastaların ilaçlarını su ile değiştirerek enfeksiyonlara neden olduğunu belirten iddianameye rağmen suçsuz olduğunu beyan etti. Mahkeme, hemşirenin serbest bırakılması için talep edilen 380.000 dolarlık kefaleti 4 milyon dolara çıkardı.

21.06.2024 14:36
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Oregon'da bir yoğun bakım hemşiresi, sıvı fentanil ağrı kesici ilacını çalıp satmak için musluk suyu ile değiştirdiği iddiasıyla 44 ağır saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

36 yaşındaki Dani Marie Schofield, Cuma günü Jackson County Yüksek Mahkemesi'nde suçsuz olduğunu beyan etti. KDRV'ye göre, büyük jüri iddianamesi, Medford'daki Asante Rogue Bölgesel Tıp Merkezi'nde ilaçları su ile değiştirerek enfeksiyonlara neden olduğunu belirtiyor.

Schofield'in mahkeme tarafından atanmış bir avukat , 380.000 dolar kefalet karşılığında hemşirenin serbest bırakılmasını talep etti ancak mahkemekefalet bedelini 4 milyon dolar olarak belirledi.

Medford Polis Departmanı'nın yedi ay süren bir soruşturmasının ardından Schofield, geçen Perşembe günü tutuklandı. Soruşturma, Asante'nin Aralık ayında hastaları için ayrılan ilaçların içene musluk koyduğu ve ilaçları satmak için saklamış olabileceği şüphesiyle başladı.

Araştırmacılar, Schofield'in 44 hastanın sıvı fentanilini su ile değiştirdiğini ve bu durumun enfeksiyonlara yol açtığını iddia ediyor. Medford Polis Şefi Justin Ivens, 16 hastanın öldüğünü, ancak bu ölümlerin enfeksiyonlardan kaynaklandığının kanıtlanmadığını söyledi.

Schofield, her hasta için ikinci derece saldırıdan suçlandı. Asante Başkanı Tom Gessel, polisin "fentanil hırsızlığı" ile ilgili bir şüpheliyi tutukladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bakım hemşiresi, ağrı kesici ilaçları su ile değiştirip 16 hastanın ölümüne sebep olmakla suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bakım hemşiresi, ağrı kesici ilaçları su ile değiştirip 16 hastanın ölümüne sebep olmakla suçlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bakım hemşiresi, ağrı kesici ilaçları su ile değiştirip 16 hastanın ölümüne sebep olmakla suçlanıyor - Son Dakika
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