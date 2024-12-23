AMNAH Gemisi Yan Yattı - Son Dakika
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AMNAH Gemisi Yan Yattı

AMNAH Gemisi Yan Yattı

İstanbul Beylikdüzü'nde AMNAH isimli gemi su alarak yan yattı, 1 personel yaralandı.

23.12.2024 09:44
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İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda su alan AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Denize atlayan gemi personelinden 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Geminin yan yatma anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Geminin su aldığını görüp denize atlayan gemi personelinden 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay üzerine geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serildi. İhbarla olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu da personel tahliye olduğu için geri döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, geminin yan yatma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, geminin yan yattığı ve personelin koşarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AMNAH Gemisi Yan Yattı - Son Dakika

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