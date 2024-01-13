 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ANA'ya ait uçakta kokpit camında çatlak tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

ANA'ya ait uçakta kokpit camında çatlak tespit edildi

Japonya'nın en büyük hava yollarından biri olan All Nippon Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın kokpit camında çatlak tespit edildi. Uçak, havalandıktan kısa süre sonra geri dönerek iniş yaptı. Çatlak, uçuş kontrolünü veya uçağın basıncını etkilemediği belirtildi.

ANA\'ya ait uçakta kokpit camında çatlak tespit edildi
13.01.2024 - 20:00,  Güncelleme: 20:05
Abone Ol

Japon havayolu şirketi All Nippon Havayolları'na (ANA) ait Boeing 737-800 tipi uçağı, kokpit camında çatlak tespit edilmesi üzerine havalandıktan kısa süre sonra tekrar iniş yaptı.

Japonya'nın en büyük hava yollarından biri olan All Nippon Havayolları'na ait uçağın camında havalandıktan kısa süre sonra bir çatlak tespit edildi. Havayolu tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Hokkaido bölgesindeki New Chitose Havalimanı'ndan Toyama eyaletine gitmek üzere havalanan Boeing 737-800 tipi uçağının kokpit camında çatlak tespit edildiği ve kalkıştan kısa süre sonra uçağın geri dönerek iniş yaptığı belirtildi. Uçakta bulunan 59 yolcu ve 6 mürettebatın durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, kokpiti çevreleyen pencerenin 4 kat camdan oluştuğu, çatlağın ise en dıştaki camda tespit edildiği kaydedildi. Çatlağın uçuş kontrolünü veya uçağın basıncını etkilemediği vurgulandı.

Öte yandan, Boeing 737-800 uçağının geçtiğimiz hafta acil çıkış kapısı patlayan Boeing 737-MAX 9 tipi uçaklardan olmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta ABD'de Portland-Ontario seferini gerçekleştiren Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağının acil çıkış kapısı patlamıştı. Alaska Havayolları, Boeing 737-MAX 9 tipi uçakta yaşanan basınç düşüşü nedeniyle acil iniş gerçekleştirilmesinin ardından filosundaki tüm Boeing 737-MAX 9 uçakları yere indirme kararı almıştı. United Havayolları ise, Boeing 737-MAX 9'lara yönelik yapılan denetimlerde uçaktaki panellerde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğinin tespit edildiğini duyurmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Boeing 737, Japonya, Alaska, Japon, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ANA'ya ait uçakta kokpit camında çatlak tespit edildi - Son Dakika


19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:03
Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular

Son Dakika
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
17:03 Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:46 Dağlık alanda cansız bedenine ulaşılmıştı! Rus turistin yanında boş uyku hapı kutuları ve alkol bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 20:14:55. #1.13#
SON DAKİKA: ANA'ya ait uçakta kokpit camında çatlak tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement