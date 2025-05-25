Ana Yola Çıkan Eşek Koruma Altına Alındı

Ana yola çıkarak trafiği tehlikeye düşüren eşek koruma altına alındı

HATAY - Hatay'da ana yola çıkarak trafiği tehlikeye düşüren sahipsiz eşek, zabıta ekipleri tarafından hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

Reyhanlı ilçesi girişinde ana yola çıkan ve trafiği tehlikeye atan sahipsiz eşekle ilgili ihbar gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye intikal eden Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri, eşeği kısa sürede koruma altına alarak trafik güvenliğini sağladı. Emniyetli bölgeye götürülen eşek, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.