Anadolu Otoyolu\'nda çikolata yüklü kamyon alev alev yandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde çikolata hammaddesi taşıyan bir kamyon, balatalarının tutuşması neticesinde alev alev yandı.

Yangın, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CEY 661 plakalı çikolata hammaddesi taşıyan kamyonun balatalarından duman yükselmeye başladı. Kamyon sürücüsü aracını emniyet şeridine park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Balatalardan çıkan dumanlar kamyonun ön kısmını sardı. Alevlerin giderek büyüdüğü yangın, kamyon kasasında bulunan çikolata hammaddesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından alev alev yanan kamyonu söndürmek için müdahale edildi.

Yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi. - BOLU