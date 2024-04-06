9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla vatandaşlar yola çıkarken Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.
Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 06 AAK 22 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden F.A.A. yönetimindeki 06 DOl 796 plakalı cip ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar ezilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 otomobil sürücüsü ile yolcu N.G'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan 3 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.
Hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başladı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Anadolu Otoyolu'nda Cip ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
Muğla, Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olması sebebiyle Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşamaktadır. Trafik ekipleri ve asayiş ekipleri, kazaları önlemek amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulunmaktadır. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70'e ulaşması beklenmektedir.
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