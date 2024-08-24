Anadolu Otoyolu\'nda kaza: 1 kişi yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden E.B. idaresindeki 06 HZP 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kaza sürücü, araçta sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan E.B bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. - BOLU