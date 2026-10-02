Anadolu Otoyolu'nda kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

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Anadolu Otoyolu\'nda kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
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Düzce Gölyaka'da Anadolu Otoyolu üzerindeki köprü altında kimyasal varil taşıyan tır devrildi; mazot ve kimyasal madde nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirilirken tır sürücüsü hafif yaralandı.

100 karayoluna yönlendirdi.

Kaza, 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Gölyaka gişeler köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimyasal variller taşıyan ve Ankara istikametine giden A.F.T idaresindeki 41 NF 338 plakalı DAF marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve refüje girerek devrildi. Tırın çekici kısmı ise İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti. Tırdan mazot akması ve kimyasal madde bulunması nedeniyle, otoyol jandarma ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için tedbir amaçlı Anadolu Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı.

İstanbul istikametine giden araçlar, Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirilirken, uzun kuyruklar oluştu. Trafiğin tır kaldırılana kadar karayoluna yönlendirileceği ve sabah saatlerini bulabileceği öğrenildi.

Kazada tır sürücüsü A.F.T hafif yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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