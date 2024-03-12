Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde alev alev yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçtan geriye hurda yığını kaldı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden G.Ö. idaresindeki 06 HLT 09 plakalı otomobilin Avşar köyü mevkiinde motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobilden geriye hurda yığını kaldı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını - Son Dakika
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, şarj cihazının patlaması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.
Düzce'de uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, E.S'nin üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçen bir kadına otomobil çarptı. Kadının yanındaki oğlu son anda kendini kenara atarken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan bir aramada, bir şahsın üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda gerçekleşen operasyonda, şahsın üzerinde 27 gram metamfetamin, 1 gram skunk ve 1 gram sentetik kannabinoid bulundu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 3 kız çocuğu, seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla yaşadığı kadını öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, tahliye ve beraat talebinde bulunurken, mahkeme heyeti maktulün çocuğunun tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, arananların yakalanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 14 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. ile 'ateşli silah ve mermi bulundurma' suçundan aranan Y.A'nın adreslerini tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla U.Y. ve Y.A'yı yakaladı.
Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Ümit Hıyamlıoğlu ile Hasan M. arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ümit Hıyamlıoğlu ağır yaralanırken, Hasan M. ise hafif yaralandı. Ümit Hıyamlıoğlu hastanede hayatını kaybederken, Hasan M.'nin tedavisi polis gözetiminde devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 13 ayrı suç kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan bir kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Ayrıca, başka suçlardan aranan 2 kişi de gözaltına alındı.
İzmir merkezli 6 ilde, kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtarak 83 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi. Şüpheliler, mağdurları hayali senaryolarla yaklaşık 4 milyon 150 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli ise hala firari durumda.
Sizin düşünceleriniz neler ?