Anadolu Otoyolu\'nda Tır Kazası: Trafik Kontrollü Sağlandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde aniden duran tıra, arkasından gelen başka bir tır çarptı. Kaza nedeniyle bölgede trafik Ankara istikametine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden İlhan Külekcioğlu yönetimindeki 38 ABL 587 plakalı tır, önünde aniden duran Movlamberdi Aydogdyyew yönetimindeki DB 4939 MR plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İlhan Külekçioğlu, tırda sıkıştı. Meydana gelen kazada tırın kupası yola düştü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada tırın içerisinde sıkışan İlhan Külekcioğlu, kendi imkanları ile çıkarak sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Ekipler, yolun 2 şeridini kapatan tırı çekti. Yaklaşık 1 buçuk saat kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - BOLU