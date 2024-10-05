Anadolu Üniversitesi\'nde Güvenlik Eğitimleri

Anadolu Üniversitesi'nde 'El Ele Güvenli Geleceğe, SİBERAY ve NARKONOKTA' projeleri kapsamında bilgilendirme gerçekleştirildi.
30 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasında, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde, Terörle Mücadele, Asayiş, Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri personelinin katılımıyla,
'El Ele Güvenli Geleceğe, SİBERAY ve NARKONOKTA' projeleri kapsamında 10 bin 200 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR
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