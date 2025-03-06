Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Andırın ilçesi Alameşe mahallesinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Andırın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışması yaptığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Andırın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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