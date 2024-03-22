Anıl Aci'nin kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Anıl Aci'nin kaza anı güvenlik kamerasında

Anıl Aci\'nin kaza anı güvenlik kamerasında

ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti. Kamyon sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamera görüntüsüyle ortaya çıktı.

22.03.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti. Anıl Aci'nin kamyon sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti. 11 Mart günü TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde emniyet şeridindeki Anıl Aci'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü Sait İ. kullandığı kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürmüştü. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yeniden mahkemeye çıkarılan kamyon sürücüsü Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İ. idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet Soner ve Anıl Aci'ye çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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