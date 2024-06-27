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Anız yangınına müdahale eden çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci olay: Yanarak öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, anız yangınına traktör ile müdahale eden 16 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Taşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı hasadı yapılan tarlada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tarlanın içinde bulunan samana sıçradı. Samanın yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Samanın içerisine giren ekipler, yaptıkları incelemede, traktörle yangını söndürmeye çalışan İsmail Güneş'in yanarak öldüğünü belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından İsmail Güneş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.