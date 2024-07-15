Anız yangınında kulübedeki güvercinlerini otomobilin bagajına koyarak kurtardı - Son Dakika
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Anız yangınında kulübedeki güvercinlerini otomobilin bagajına koyarak kurtardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangınında, güvercin kulübesinde bulunan güvercinler otomobilin bagajına koyularak yangından kurtarıldı. Yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü.

15.07.2024 23:06
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Anız yangınında kulübedeki güvercinlerini otomobilin bagajına koyarak kurtardı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eski çöplüğün bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, anızlık alanda bulunan güvercin kulübesindeki güvercinler, otomobilin bagajına koyularak yangından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde eski çöplüğün bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler anızlık alana sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan alevler, ekiplerin müdahaleleri sonucu yakındaki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan da söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Güvercinler otomobil ile kurtarıldı

Toplamda yaklaşık 50 dekarlık alanın zarar gördüğü yangında, anızlık alanda bulunan bir güvercin kulübesinde bulunan güvercinler, otomobilin bagajına koyularak bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anız yangınında kulübedeki güvercinlerini otomobilin bagajına koyarak kurtardı - Son Dakika

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