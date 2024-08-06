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Anızdan ormana sıçrayan alevler geceyi aydınlattı

EDİRNE - Edirne'de bir tarlada başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın söndürüldü.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde bir tarlada başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.