ANKA III ve HÜRJET, kol uçuşu gerçekleştirdi

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ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi

ANKARA - Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, kol uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ANKA III ve HÜRJET'in birlikte gerçekleştirdiği uçuşta ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı.

Uçuş, 50 dakika boyunca 7 bin feet irtifada ve 165 knot hızla gerçekleştirildi.