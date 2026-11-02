Ankara Adliyesi\'nde gazeteciye saldıran iki sanığa 2 yıl 1\'er ay hapis cezası verildi

Ankara Adliyesi'nde haber takibi yaptığı sırada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Furkan Gülap'a saldıran sanıklar Fulya Törün ve Nuray Akyol, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların cezalarında indirim ve erteleme uygulamadı.

Olay, 10 Haziran 2024'te Ankara Adliyesi'nde meydana geldi. İHA muhabiri Ahmet Furkan Gülap, Şanlıurfa'da karantinada bulunan 35 köpeğin Ankara'ya getirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün adliyeden çıkarılışını görüntülemek istedi. Gülap, adliye otoparkında görüntü aldığı sırada Özgünlü'ye destek vermek için adliyede bulunan Fulya Törün ve Nuray Akyol'un saldırısına uğradı.

İddianameye göre, yaklaşık 5 dakika süren olayda polislerin müdahalesine rağmen sanıklar Gülap'ı darbetmeye devam etti. Saldırıda Gülap'ın vücudunda darp ve tırnak izleri oluşurken, kıyafeti de zarar gördü. Olayın ardından Gülap'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 2 sanık hakkında 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'Şikayetim devam ediyor'

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 20 Ekim'deki 6. duruşmasına tutuksuz sanıklar Fulya Törün ve Nuray Akyol ile gazeteci Ahmet Furkan Gülap ve sanıkların avukatı katıldı. Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek Gülap'ın maddi zararını giderdiklerini belirtti. Sanıkların avukatı ise olayın kalabalık bir ortamda yaşandığını, müvekkillerinin yaralama kastıyla hareket etmediğini savunarak beraatlerini talep etti.

Duruşmada beyanda bulunan Gülap, maddi zararının karşılandığını ancak şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Ben 5 yıldır Ankara Adliyesi'nde çalışıyorum. Ben 2 sanığa da basın mensubu olduğumu söyledim. Benim kemerimi Nuray isimli şahıs tuttuğunda kendisine söylemiştim. İki sanık da tırnaklarıyla benim boğazımı çizdiler. Tişörtümü yırtan Nuray isimli kişidir. Kendisine beni tutma tişörtüm yırtılacak dedim. Diğer sanık da benim kolyemi koparttı. Kolyemi bulamadım. Benim beyan ettiğim zararım toplam zararımdır. Ben manevi olarak da zarar gördüm. Ben o sırada görevliydim" dedi.

Savcı cezalandırılmalarını istedi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Gülap'ın beyanı, tanık anlatımı, doktor raporu ve kamera görüntüleri doğrultusunda sanıkların 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

2 sanık hakkında hapis kararı

Mahkeme, sanıklar Fulya Törün ve Nuray Akyol'u 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 8'er ay, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 2'şer ay ve 'mala zarar verme' suçundan 3'er ay olmak üzere toplam 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların daha önce kasıtlı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmasını dikkate alan mahkeme, cezalarında takdiri indirim uygulanmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezaların ertelenmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme ayrıca, cezaların mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve infazın ardından sanıklar hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına hükmetti. Sanıkların, Gülap'ın avukatına 45 bin lira vekalet ücreti ödemesine de karar verildi. Karara karşı istinaf yolu açık bırakıldı.