Ankara Altındağ'da bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Samsun yolu üzerinde bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipi sevk edildi. İtafiye ekipleri yangını söndürmek için müdahelsi devam ediyor.
Kaynak: İHA
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