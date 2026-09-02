Ankara Altındağ\'da bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Samsun yolu üzerinde bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipi sevk edildi. İtafiye ekipleri yangını söndürmek için müdahelsi devam ediyor.