Ankara Altındağ'da su deposunda çıkan kavgada 1 kişi öldü, şüpheli yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Feridun Çelik Mahallesi'nde bir su deposunda meydana geldi. İddialara göre, Deniz Aydın ile aralarında husumet bulunan S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.K., Deniz Aydın'ı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Deniz Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan S.K.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.