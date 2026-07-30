Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüphelinin tamamının gözaltı işlemleri tamamlandı.
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüphelinin tamamının gözaltı işlemleri tamamlandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüphelinin tamamının gözaltı işlemleri tamamlandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüphelinin tamamının gözaltı işlemleri tamamlandı. - Son Dakika
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