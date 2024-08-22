Ankara-Bolu sınırında çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

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Ankara- Bolu sınırında Kızılcahamam mevkiinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli İ.G., "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi. - ANKARA