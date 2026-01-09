Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı dosyada tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. - ANKARA
