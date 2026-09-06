Ankara Çamlıdere'de ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Ankara Çamlıdere'de ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

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Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangına ilişkin konuşan bir vatandaş, "Gündüz saatlerinde iki tane helikopter ilk müdahaleyi yaptı. Arazözlerimiz, belediyemizin tankerleri şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Camdan sigara atmayalım, şişe atmayalım. Orman kenarlarında, köy kenarlarında ot çok. Yangına elverişli hava, yağmur yok, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çamlıdere, İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Ankara, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Çamlıdere'de ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Çamlıdere'de ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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