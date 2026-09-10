Ankara Çankaya ve Yenimahalle'de kaçakçılık operasyonunda 4 kişiye işlem yapıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün Çankaya ve Yenimahalle'de yaptığı kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda ele geçirilen 116 bin 429 ürünün piyasa değerinin 21 milyon 10 bin lira olduğu belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan kaçakçılık operasyonu sonucunda 4 kişi hakkında işlem yapıldı, 21 milyon 10 bin lira değerindeki kaçak mala el konuldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bugün yapılan çalışmalar sonucunda; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve TCK 186 Sayılı Kanununa Muhalefet suçlarından 4 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi. Bu işlemler sırasında; 16 bin kilogram muhtelif gıda, 100 bin adet gıda paketi, 200 paket sigara, 168 adet cep telefonu aksesuarı, 50 adet elektronik sigara ve 11 adet cep telefonu olmak üzere toplam 116 bin 429 ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin tahmini piyasa değerinin 21 milyon 10 bin lira olduğu öğrenildi.
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