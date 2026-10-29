Ankara Çubuk\'ta hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen mini araçta yaralandı

Ankara Çubuk'ta hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen mini araçta yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Pazarı girişindeki yokuşta mini araç devrildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yokuşta meydana gelen kazada mini araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Çubuk Pazarı girişinde bulunan yokuşta ilerleyen mini aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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