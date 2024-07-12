Ankara'da 21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da 21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli bir şahsın kasten öldürme ve yağma suçlarından arandığını tespit etti. Yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

12.07.2024 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kasten öldürme ve yağma suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Demirciler sitesinde devriye görevi yapan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenerek şahsı durdurdu. Ekipler, D.K. isimli şahıs ile ilgili yaptıkları inceleme sonucunda şüphelinin kasten öldürme ve yağma suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli D.K.'nin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, Güvenlik, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:39 Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
23:37 Van Gölü’nde 4,3 büyüklüğünde deprem Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:35 Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 00:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da 21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement