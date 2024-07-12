Ankara'da 21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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Ankara'da kasten öldürme ve yağma suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Demirciler sitesinde devriye görevi yapan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenerek şahsı durdurdu. Ekipler, D.K. isimli şahıs ile ilgili yaptıkları inceleme sonucunda şüphelinin kasten öldürme ve yağma suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli D.K.'nin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA