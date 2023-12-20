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Ankara'da 25 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 25 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 yıl 10 kesinleşmiş cezası bulunan şüpheliyi Ankara'da kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, evin vestiyerindeki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Ankara\'da 25 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
20.12.2023 - 11:43,
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 yıl 10 kesinleşmiş cezası bulunan şüpheliyi Ankara'da kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısları yakalamaya yönelik yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Görevliler, başta 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kasten öldürme ve hırsızlık' suçlarından aranma kaydı olan ve hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. isimli şahsın Ankara Altındağ ilçesinde saklandığına dair gelen istihbari bilgiler ışığında çalışmalarını derinleştirdi.

Şüpheli V.Y.'nin bulunması muhtemel olan adresinin tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada şüpheli şahsın, evin koridorunda bulunan 'vestiyer içerisine özel olarak yapılmış zula olarak tabir edilen gizli bölmede saklandığı anlaşıldı ve şüpheli V.Y. burada yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli V.Y. isimli şahıs cezaevine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 25 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 25 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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