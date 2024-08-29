Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle, kentteki bazı yolların trafiğe kapatılacağını, ihtiyaç olunması halinde ise bazı diğer yolların da trafiğe kapatılabileceğini duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında; Anıtkabir'de 'Çelenk Sunma Töreni' ve TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus I. TBMM Binası'na kadar olan güzergahta 'Resmi Geçit Töreni' düzenleneceğinden 30.08.2024 günü saat 06.00'dan itibaren; Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümün tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Çankırı Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Sporpark Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İhtiyaç olması halinde; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA