Ankara\'da 4 Otomobil Hırsızı Yakalandı

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4 otomobil hırsızı Ankara'da yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde çalınan aracın parçalanmak üzere İzmir'e götürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 28 Ocak tarihinde Çankaya ilçesinde bir otomobilin çalınması olayı ile ilgili, çalınan aracı ve şüphelileri yakalamak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; çalıntı aracın plakalarının sökülerek, aynı marka bir otomobile ve farklı marka iki araçtan çalınan plakaları kullanarak, çalıntı aracın İzmir iline parçalanmak üzere götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çalıntı araç Konak ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Aracı çalan şüphelilerin G.E, Z.A, T.B ve H.İ.A isimli şahıslar olduğunun belirlenmesi üzerine tespit edilen şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.