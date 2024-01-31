 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da 4 Otomobil Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da 4 Otomobil Hırsızı Yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çalınan aracın parçalanmak üzere İzmir'e götürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Çalıntı araç Konak ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

31.01.2024 19:51
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 otomobil hırsızı Ankara'da yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde çalınan aracın parçalanmak üzere İzmir'e götürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 28 Ocak tarihinde Çankaya ilçesinde bir otomobilin çalınması olayı ile ilgili, çalınan aracı ve şüphelileri yakalamak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; çalıntı aracın plakalarının sökülerek, aynı marka bir otomobile ve farklı marka iki araçtan çalınan plakaları kullanarak, çalıntı aracın İzmir iline parçalanmak üzere götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çalıntı araç Konak ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Aracı çalan şüphelilerin G.E, Z.A, T.B ve H.İ.A isimli şahıslar olduğunun belirlenmesi üzerine tespit edilen şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara\'da 4 Otomobil Hırsızı Yakalandı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya, Ankara, İzmir, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 4 Otomobil Hırsızı Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 20:15:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da 4 Otomobil Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement