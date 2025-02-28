Ankara'da 568 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Ankara'da 568 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

ANKARA - 'Narkogüç operasyonları' çerçevesinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 568 bin 204 adet kapsül sentetik ecza ile 300 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları çerçevesinde Kahramankazan'da 40 bini 578 tablet halinde toplam 568 bin 204 adet kapsül sentetik ecza ve 300 gram kokain ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi alındı.