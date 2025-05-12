Ankara'da Alev Alev Yanan Otomobil

Ankara'da alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

ANKARA - Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çankaya ilçesi, Ankara - Konya Karayolu mevkiinde meydana gelen olayda, Ford Connect model otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, bölgede trafik akışında bir süre duraksamalar meydana geldi.