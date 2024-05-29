Ankara'da alkollü sürücünün çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da alkollü sürücünün çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara\'da alkollü sürücünün çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alkollü sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan kişilere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Sürücünün eşi ise kazayı kendisinin yaptığını iddia etti. Alkol testi pozitif çıkan sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.05.2024 12:54
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Ankara'da yolun karşısına geçerken alkollü sürücünün çarptığı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Sürücünün eşi ise kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, alkolün etkisindeki Ö.A. (44), 06 FA 2276 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan ve aynı iş yerinde çalışan Ömer Güvenir (54) ile stajyer Zekeriya Baldemir'e (17) çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Güvenir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ağır yaralanan genç ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yüksek miktarda alkol kullandığı tespit edilen Ö.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün eşi T.A.'nın (41) ise kazayı kendisinin yaptığını öne sürerek suçu üstlenmeye çalıştığı öğrenildi.

"Arabayı kullanan kişi alkollüymüş"

Kazada ölen Ömer Güvenir'in kardeşi Yaşar Güvenir, "Hastaneden bizi aradılar ve acil gelmemizi istediler. Ağabeyim ve yanındaki kişi yolun karşısına geçerken süratle gelen bir araç çarpmış. Sürücü daha sonra başka bir araca çarparak durmuş. Sürücünün eşi suçu üstlenmeye çalıştı ama öyle bir şey. Arabayı kullanan kişi alkollüymüş. Ağabeyim oraya büyük ağabeyimizi ziyarete gitmiş. Yaralı çocuk ise ağabeyimin çalıştığı şirkette stajyermiş. Biz yandık, mahvolduk. Şikayetçiyiz" dedi.

Güver'in aile dostlarından İsrafil Ünal, "Ömer, ağabeyinin yanına gitmiş. Yaralı çocukta stajyermiş. Sürücünün alkol limiti çok yüksekmiş. Aracıyla vurduğu kişileri sürüklemiş" ifadelerini kullandı.

Ömer Güvenir'in cenazesinin Şereflikoçhisar ilçesi Deliller köyünde defnedileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da alkollü sürücünün çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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