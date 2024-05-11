Ankara'da apartman yöneticisi darp edildi, dava sonucunda ceza aldı - Son Dakika
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Ankara'da apartman yöneticisi darp edildi, dava sonucunda ceza aldı

Ankara\'da apartman yöneticisi darp edildi, dava sonucunda ceza aldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartman yöneticisi, binanın çatısını yaptırmak istediği için bir bina sakini tarafından darp edildi. Olay yargıya taşındı ve darp edilen yönetici, karşı tarafın da şikayeti üzerine 'basit yaralama' suçundan 4 ay 15 gün ceza aldı. Yönetici, yaşanan olayın ardından mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor.

11.05.2024 13:33
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Ankara'nın Mamak ilçesinde apartman yöneticisi Aziz Albayrak, binanın çatısını yaptırmak istedi. Tadilat için para vermek istemeyen bir bina sakini ise Albayrak'ı darp etti. Yargıya taşınan olayda darp edilen Albayrak, karşı taraf da kendisinden şikayetçi olunca 'basit yaralama' suçundan 4 ay 15 gün ceza aldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde apartman yöneticisi Aziz Albayrak binanın çatısına tadilat yaptırmak için inşaat firmalarıyla görüşüp teklif aldı. Apartmanın 1 no'lu dairesinde ikamet eden İ.U. ise evinin iç duvarlarının çatladığını gerekçe göstererek önceliğin kendi dairesinde olmasını istedi. Buna karşı çıkan apartman sakinleri ise İ.U.'nun dairesinin içindeki duvarların şahsi meselesi olduğunu belirtti.

Bir süre sonra İ.U., apartman yöneticisi Albayrak'la tartıştı. Bolu'dan oğlunu çağıran İ.U., Albayrak'ı oğluyla görüşmesi için apartmanın önüne çağırdı. Apartmanın önünde tartışmaya başlayan ikili bir müddet sonra kavga etti. Bacağından ve belinden yaralanan Albayrak, hastaneden darp raporu alarak İ.U. ve oğlundan şikayetçi oldu.

Karşı tarafın da kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenince şoke olan Albayrak, ifade vermek için karakola gitti. Sonrasında tarafların uzlaşamaması üzerine Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. Dava sonucu Albayrak'a 'basit yaralama' suçundan 4 ay hapis cezası verilirken, İ.U. ve oğlu mağdur sıfatıyla duruşmalara katılmadı.

İHA muhabirine yaşadıklarını anlatan Albayrak, 30 yılı aşkın aynı apartmanda ikamet ettiğini ve kendisine saldıran kişiyi buradan tanıdığını anlatarak, "Bu şahıs apartmanda yapılan tüm tadilatlara karşı. Biz her karar aldığımızda defteri imzalamayıp eve gidiyor. Karar defterini eve istiyor" diye konuştu.

Yaşanan olay öncesinde binaya oy çokluğuyla asansör yaptırdıklarını anlatan Albayrak şöyle devam etti:

"Sonrasında bu daire kinlendi. Paraları ödemedi. Whatsapp üzerinden kendisine tebliğ ettim. Ödememekte direndi. Bu asansörden dolayı kinlendiler. Dış cephe, çatı ve apartman iç kısmı için karar aldık. 'Çatının tadilatını ödemem' dedi."

Apartmanın çatı kısmında tadilat olması sebebiyle bina önünde güvenliği sağladığını söyleyen Albayrak, adı geçen şahsın oğlunun kendisine saldırdığını iddia etti.

"Hem saldırdılar hem 4 ay 15 gün ceza aldım"

Olayın ardından darp raporu aldığını ifade eden Albayrak, "Darp raporu aldım. Kendisiyse sahte rapor almış. Burada tanıkların benim vurmadığımı söylemesine rağmen sadece ben yargılandım. Hem saldırdılar hem 4 ay 15 gün ceza aldım. İtiraz ettik, reddettiler. Kavganın ardından telefonla görüştü. Eşim gelmeseydi dördüncüyü, beşinciyi saldıracaktı. Buna rağmen ben darp, hakaret ve tehditten yargılandım" ifadelerini kullandı.

Tek suçunun çatıyı ve asansörü yaptırmak olduğunu söyleyen Albayrak, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesi için destek beklediğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da apartman yöneticisi darp edildi, dava sonucunda ceza aldı - Son Dakika

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