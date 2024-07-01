Ankara'da araç metrelerce yükseklikten aşağıya uçtu - Son Dakika
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Ankara'da araç metrelerce yükseklikten aşağıya uçtu

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracıyla birlikte metrelerce yükseklikten aşağıya uçtu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yolun sürate müsait olduğu ve daha önce de benzer kazaların meydana geldiği belirtildi.

01.07.2024 10:10
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Ankara'nın Mamak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte metrelerce yükseklikte aşağıya uçtu.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Karaağaç mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hareket halinde olan iki araç arasında meydana gelen kazanın ardından 06 CHC 217 plakalı aracın sürücüsü hakimiyetini kaybetmesinin ardından demir korkulukları aşarak metrelerce yükseklikten aşağıya uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan araç sürücüsü hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Apartman sakini Murat Çağlı ise aynı yerde daha önce bir başka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya uçtuğunu ifade etti.

"Bu durumun dikkate alınması için bir ölüm, facia mı olması gerekiyor"

Kaza yapılan yolun sürate müsait bir yol olduğunu ve bilinçsizce birçok sürücünün sürat yaptığını dile getirerek, "Aşağıdan gelen araç bir an hakimiyetini kaybetti. Diğer arabayla çarpıştılar ve ondan sonra bu tarafa geldi. Orada hiçbir koruma olmadığı için direkt düştü. Bu ikinci kez oldu. Kışın özellikle defalarca düşmekten kıl payı kurtulanlar var. Burada tek tedbir bir demir korkuluk var. Biz bunu her tarafa bildiriyoruz. Kaza oldu, sadece demirler yapıldı, iki beton bariyer koyuldu. Burada çocuklar oynuyor. Aynı şekilde arabanın içerisinde de insan var. Bu durumun dikkate alınması için bir ölüm, facia mı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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