Ankara'da Araç Yangını

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Ankara'da seyir halindeki araç alev aldı

ANKARA - Ankara Samsun yolunda, seyir halindeki bir araç alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay, Samsun Yolunda Ankara istikametinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde giden bir araç alev aldı. Araç sürücü yangını fark etmesiyle birlikte aracını sağa çekerek yangın tüpü ile müdahale etti. Yangını söndüremeyen vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hal gelirken olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.