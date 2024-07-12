Ankara'da Aşırı Hız Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Aşırı Hız Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'dan Polatlı istikametine doğru seyir halinde olan 50 ADA 305 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Develioğlu'nun aşırı hız yapması sonucu orta refüje çarptı ve taklalar attı. Kazada, araçta bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken diğer 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yaralılar ise Ankara'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.07.2024 12:47
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Ankara'dan Polatlı istikametine doğru ilerleyen 50 ADA 305 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Develioğlu'nun aşırı hız sonucu önce orta refüje çarptı, ardından taklalar attı. Otomobildeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken diğer iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Ömer Develioğlu kontrolündeki 50 ADA 305 plakalı otomobil, Polatlı'ya 10 kilometre kala aşırı hız yapması sonucu önce direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından orta refüje çarptı. Otomobil taklalar attıktan sonra durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Araç içerisinde bulunan sürücü Ömer Develioğlu (20), Hilal Kaya (19) olay yerinde hayatını kaybederken, Serpil Ü.(19) ve Arda O. (19) ise yaralandı.

Hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise Ankara'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Aşırı Hız Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Aşırı Hız Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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