Down sendromlu çocuğu oyun salonuna almayan 5 AVM çalışanı gözaltına alındı - Son Dakika
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Down sendromlu çocuğu oyun salonuna almayan 5 AVM çalışanı gözaltına alındı

Down sendromlu çocuğu oyun salonuna almayan 5 AVM çalışanı gözaltına alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan bir AVM'de down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan 5 çalışan gözaltına alındı. AVM çalışanlarının 1 Nisan'da da otizmli bir çocuğu oyun alanına almadığı ortaya çıktı.

12.04.2025 23:41
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir AVM'de down sendromlu çocuk oyun alanına alınmayınca öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt, işletmeyi ve çalışanları polis ekiplerine şikayet etti. Polis ekipleri mağdur çocuğun ailesine konuya ilişkin haber vererek işlemlere başladı.

Down sendromlu çocuğu oyun salonuna almayan 5 AVM çalışanı gözaltına alındı

BU İLK VUKUATLARI DEĞİLMİŞ

Bu olayın, oyun salonunda daha önce de yaşandığı öğrenildi. AVM'nin çalışanları tarafından 1 Nisan Salı günü de otizmli bir çocuğun oyun salonuna almadığı, bu durum üzerine otizimli çocuğun annesi G.K.K. tarafından olayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirildiği, akabinde de karakola şikayette bulunduğu öğrenildi.

SORUMLU MÜDÜR İLE 4 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla oyun salonun sorumlu müdürü E.G. ile 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Down sendromlu çocuğu oyun salonuna almayan 5 AVM çalışanı gözaltına alındı

OYUN ALANI MÜHÜRLENDİ

Öte yandan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada market zincirine ait bazı şubelerde yer alan çocuk oyun alanlarının gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığının tespit edildiğini bildirdi. Beşikçioğlu, zabıta ekiplerinin mevzuata aykırı şekilde işletilen oyun alanlarını mühürleyerek faaliyetlerine son verdiği ni duyurdu. Beşikçioğlu, söz konusu işlemlerin sadece yasal eksiklikler nedeniyle değil, vatandaşlardan gelen şikayetler ve özellikle down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmamasına yönelik kamuoyuna yansıyan olay doğrultusunda yapılan incelemeler kapsamında alındığını belirtti.

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Kaynak: İHA

Etimesgut, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Down sendromlu çocuğu oyun salonuna almayan 5 AVM çalışanı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 2asdj3131:
    Amma abartılar. çocuk o alanda rahatça oynayabilecekmi acaba ? benim çocuklarım da orda oynadı çok fazla çocuk var ve heryerde top var yürümekte zorlanıyor çocuklar. yavrucak düşse biryerini yaralasa daha mi iyi ? bunlar konuşulmuyor. 1 5 Yanıtla
  • Hasan 78:
    çalışan üstü ne derse onu yapar.Müdürünü veyahut sahibini atacaksın içeriye 0 0 Yanıtla
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